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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'Şam Büyükelçiliği' mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “12 yıl aradan sonra Şam Büyükelçiliğimizin, aziz bayrağımızın göndere çekilmesiyle yeniden hizmete girmesinin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

İHA
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'Şam Büyükelçiliği' mesajı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "12 yıl aradan sonra Şam Büyükelçiliğimizin, aziz bayrağımızın göndere çekilmesiyle yeniden hizmete girmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Büyükelçiliğimizin yeniden açılması, Suriye’nin istikrarı, bölgemizde barış ve iş birliğini tesis etme yönündeki kararlılığımızın en somut adımlarından biridir. Suriye ile kurulan diplomatik temasların, kardeş Suriye halkı için hayatın normale dönme sürecine; Suriye’nin kurumsal, ekonomik ve fiziki koşulları ile yeniden inşasına katkı sunmasını temenni ediyorum. Şam Büyükelçiliğimizin hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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