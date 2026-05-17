Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Tekirdağ'da şehit olan polisler için başsağlığı

Tekirdağ'da bir iş merkezine yapılan silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine giden sivil asayiş ekiplerine şüpheli tarafından ateş açıldı. Açılan ateşte 2 polis memuru şehit oldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Tekirdağ Çorlu'da silahlı saldırıda şehit olan kahraman polislerimiz Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç'a Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim makamlarını ali, mekanlarını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.