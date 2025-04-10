Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni atamalara ilişkin açıklama: Hayırlı olmasını diliyorum

Paylaşımında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin önemli bir unsuru olan Politika Kurullarının, politika geliştirme süreçlerindeki rolüne dikkat çeken Yılmaz, “Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan yeni atamaların hayırlı olmasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, politikanın yalnızca hedefleri belirlemekle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda bu hedeflere hangi yöntem ve araçlarla ulaşılacağının da tarif edildiğini vurguladı. Politika geliştirme süreçlerinde uzmanlık, tecrübe, istişare ve ortak akıl gibi unsurların önemine değindi.

Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin önemli unsurlarından biri olan Politika Kurulları’na Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan yeni atamaların hayırlı olmasını diliyorum.

Politika, sadece ne yapılacağını belirlemekle kalmaz; aynı zamanda nasıl yapılacağını, hangi yöntem ve araçlarla hedeflere ulaşılacağını da tarif eder. Bu çerçevede uzmanlık, tecrübe, istişare ve ortak akıl vazgeçilmez unsurlardır. Politika Kurulları’nın, politika geliştirme süreçlerine değerli katkılar sunacağına; bu platformlarda şekillenen önerilerin, kamu kurumlarımıza daha geniş ve nitelikli bir bakış açısı kazandıracağına inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu, katılımcı bir anlayışla, tüm kurumlarımızın ve kurullarımızın ortak çabası, milletimizin desteğiyle adım adım hayata geçirilecektir.

Sayısı artırılarak öncelikli tüm stratejik alanları kapsayacak şekilde yeniden yapılandırılan Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları’nda görev alan kıymetli üyeleri tebrik eder, başarılar dilerim."