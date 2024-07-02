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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan yeni bakanlar için tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni atanan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u tebrik ederek, yeni görevlerinde başarılar diledi.

İHA
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan yeni bakanlar için tebrik mesajı
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Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına atanan Sayın Murat Kurum’u ve Sağlık Bakanlığına atanan Sayın Kemal Memişoğlu’nu tebrik eder, üstlendikleri görevlerde üstün başarılar dilerim. Aynı kabinede görev yapmaktan onur duyduğum, yol ve dava arkadaşlarımız Sayın Mehmet Özhaseki ve Sayın Fahrettin Koca’ya aziz milletimize hizmetleri için gönülden teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

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