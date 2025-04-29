Cumhurbaşkanına hakaret ve yasa dışı gösteri suçlamasıyla 12 kişi gözaltında
Cumhurbaşkanına Hakaret ile Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na Muhalefet suçlarından 12 kişi gözaltına alındı
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte gerçekleştirilen eylemlerde ‘2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na Muhalefet’ ile ‘Cumhurbaşkanına Hakaret’ suçunu işlediği tespit edilen 14 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmasının ardından operasyon düzenledi.
2 şahsın yakalanması için çalışma sürüyor
Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alınırken 2 şahsın yakalanması için çalışma devam ediyor. Gözaltına alınan şahısların, Eskişehir Emniyet Müdürlüğünde işlemleri devam ediyor.