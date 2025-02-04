Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanan 76 yaşındaki kadın tahliye edildi

Sokak röportajında kullandığı ifadeler üzerine "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınıp tutuklanan Nermin K. 8 günlük tutukluluğunun ardından tahliye edildi.

Gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden CHP İstanbul Başkanı Özgür Çelik duyurdu.

Çelik konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla 8 gündür cezaevinde tutulan Nermin Hanım tahliye edildi. Tutukluluğu boyunca avukatlarımız ve hukuk komisyonumuz ile sürecini yakından takip ettik. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun. Büyüklerimize sözümüz olsun; erken seçim sandığı gelecek, bu zorba düzenden hep birlikte kurtulacağız!"