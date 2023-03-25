Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza sayılarında son durum
Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayanlar için 100 bin imza süreci dördüncü gününde devam ediyor. Saat 12.01 itibarıyla Muharrem İnce 80 bin 759, Fatih Erbakan 69 bin 086, Sinan Oğan ise 42 bin 520 imzaya ulaştı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde seçmenler tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adaylarını kabul ederken 11 isim için de imza toplama süreci 22 Mart Çarşamba günü başladı.
Adayların cumhurbaşkanı adayı olabilmeleri için 22-27 Mart tarihleri arasında 100 bin imza toplaması gerekiyor. Bu kapsamda imza vermek isteyen vatandaşlar, 08.00-20.00 saatleri arasında ilgili İlçe Seçim Kuruluna giderek imza verebilecek.
Cumhurbaşkanı adaylarından 11 isim için imza verme işlemleri dördüncü günde de devam ediyor. Saat 12.01 itibarıyla imza sayıları şöyle:
Muharrem ince: 80.759
Fatih Erbakan: 69.086
Sinan Oğan: 42.520
Doğu Perinçek: 16.997
Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, dün akşam saatlerinde adaylıktan çekilerek Cumhur İtitfakı'na katılmıştı.