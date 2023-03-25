Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza sayılarında son durum

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde seçmenler tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adaylarını kabul ederken 11 isim için de imza toplama süreci 22 Mart Çarşamba günü başladı.

Adayların cumhurbaşkanı adayı olabilmeleri için 22-27 Mart tarihleri arasında 100 bin imza toplaması gerekiyor. Bu kapsamda imza vermek isteyen vatandaşlar, 08.00-20.00 saatleri arasında ilgili İlçe Seçim Kuruluna giderek imza verebilecek.

Cumhurbaşkanı adaylarından 11 isim için imza verme işlemleri dördüncü günde de devam ediyor. Saat 12.01 itibarıyla imza sayıları şöyle:

Muharrem ince: 80.759

Fatih Erbakan: 69.086

Sinan Oğan: 42.520

Doğu Perinçek: 16.997

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, dün akşam saatlerinde adaylıktan çekilerek Cumhur İtitfakı'na katılmıştı.