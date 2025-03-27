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Cumhurbaşkanlığı adaylığı kesinleşen İmamoğlu'ndan ilk mesaj

CHP Parti Meclisi'nde Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığının onaylanmasının ardından İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından açıklama geldi. Ekrem İmamoğlu adına yapılan paylaşımda, "Bundan böyle uzun, zorlu, engellerle dolu bir yolculukta olacağız. Bu yolculuğun sonunda demokrasi var, hukuk var, adalet var, refah var. Hepsinden önemlisi aydınlık bir Türkiye var" dedi.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanlığı adaylığı kesinleşen İmamoğlu'ndan ilk mesaj
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CHP Parti Meclisi'nde Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı onaylandı. Onayın ardından Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi. 

İmamoğlu sosyal medya hesabından, "Engellerle dolu bir yolculukta olacağız" mesajı verdi. 

İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde: 

"Cumhurbaşkanlığı Adaylığım, Parti Meclisimiz ve TBMM Grubumuzda oy birliğiyle resmiyet kazandı. Bu sürece büyük bir özveriyle destek veren Genel Başkanım Sn. Özgür Özel’e, partimin yetkili organlarına, meclis grubumuza, ön seçime katılan parti neferlerimize ve 15.5 milyon vatandaşımıza şükranlarımı sunuyorum. Bundan böyle uzun, zorlu, engellerle dolu bir yolculukta olacağız. Bu yolculuğun sonunda demokrasi var, hukuk var, adalet var, refah var. Hepsinden önemlisi aydınlık bir Türkiye var."

CHP Parti Meclisi'nde İmamoğlu'nun adaylığı onaylandı

CHP Parti Meclisi (PM), Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve cumhurbaşkanlığı adaylığı süreci gibi önemli konuları görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Toplantıda, İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı da oy birliğiyle onaylandı.

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