  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanlığı atama kararları 1 Kasım 2025: Atama ve görevden alma Resmi Gazete
Takip Et

Cumhurbaşkanlığı atama kararları 1 Kasım 2025: Atama ve görevden alma Resmi Gazete

Cumhurbaşkanlığı atama kararları 1 Kasım 2025 Resmi Gazete’de yayımlanan kararda açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan karara göre kritik konumlardaki bazı idarecilerin görevleri ya da görev yerleri değişti. Atama ve görevden alma Resmi Gazete…

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanlığı atama kararları 1 Kasım 2025: Atama ve görevden alma Resmi Gazete
Takip Et

Cumhurbaşkanlığı atama kararları 1 Kasım 2025: Atama ve görevden alma Resmi Gazete konusu araştırılıyor. Vatandaşlar 33064 sayılı Resmi Gazete’de yer alan atama kararlarının detaylarını öğrenmeye çalışıyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI ATAMA KARARLARI 1 KASIM 2025

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Milli Eğitim Bakanlığı Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince görevden alındı.

Bakanlığın, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Hasan Kökrek, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Siirt İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Beraat Şahin, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğüne İlhan Saz, Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ise Uygar Keskin getirildi.

ATAMA VE GÖREVDEN ALMA RESMİ GAZETE

Kararla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişi Furkan Yıldız görevden alınırken, Bakanlıkta açık bulunan İş Müfettişliğine, İş Müfettiş Yardımcısı Esma Gülçiçek Can atandı.

Adli Tıp Kurumu, Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Üroloji Üyeliğine İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali İhsan Taşçı, Adli Tıp Sekizinci İhtisas Kurulu Acil Tıp Üyeliğine İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim İkizceli, Adli Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu Göz Hastalıkları Üyeliğine ise İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Esra Biberoğlu Çelik görevlendirildi.

 
Gündem
Ailesinden 2 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi yaraladı, savunması 'pes' dedirtti: 'Hatırlamıyorum'
Ailesinden 2 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi yaraladı, savunması 'pes' dedirtti: 'Hatırlamıyorum'
Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den kritik uyarı: Sıngırdı'daki son depremde ağır hasarlı binalar oluştu; boşaltılmalı
Prof. Dr. Hasan Sözbilir: Sıngırdı'daki son depremde ağır hasarlı binalar oluştu; boşaltılmalı
Faruk Fatih Özer kimdir? 2 milyar dolarlık vurgun! Faruk Özer ölüm nedeni ne?
Faruk Fatih Özer kimdir? 2 milyar dolarlık vurgun! Faruk Özer ölüm nedeni ne?
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevinde ölü bulundu
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevinde ölü bulundu
Bağcılar’da tüp patladı, bodrum kattaki 3 kişi yaralandı (Video)
Bağcılar’da tüp patladı, bodrum kattaki 3 kişi yaralandı (Video)
Çorlu’da sis hayatı durdurdu: Eğitim uçuşları iptal edildi
Çorlu’da sis hayatı durdurdu: Eğitim uçuşları iptal edildi