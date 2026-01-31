Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre bakanlıklarda ve üst düzey kamu kurumlarında atama ve görevden alınlar oldu.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na Hasan Suver atandı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na Bakan Yardımcısı olarak görevlendirildi.