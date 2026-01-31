  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na Hasan Suver atandı
Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na Hasan Suver atandı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararlarına göre, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na Hasan Suver atandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na Hasan Suver atandı
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre bakanlıklarda ve üst düzey kamu kurumlarında atama ve görevden alınlar oldu.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na Hasan Suver atandı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na Bakan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Bakanlıklarda ve dış temsilciliklerde yeni atamalar Resmi Gazete'deBakanlıklarda ve dış temsilciliklerde yeni atamalar Resmi Gazete'deGündem

 