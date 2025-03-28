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Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Yatırım ve Finans Ofisi kuruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı 25 maddelik kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Bir çok kurulun isimleri, görev ve yetkileri değiştirildi.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Yatırım ve Finans Ofisi kuruldu
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Cumhurbaşkanlığı teşkilatı içinde bulunan 4 ofis birleştirilerek yeni Yatırım ve Finans Ofisi kuruldu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve Cumhurbaşkanlığı teşkilatında düzenlemeler yapan bazı Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi ve Yatırım Ofisi birleştirilerek yeni Yatırım ve Finans Ofisi hayata geçirildi.

Kararname düzenlemesiyle ayrıca, Sosyal Politikalar Kurulu'nun adı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu olarak değiştirildi.

Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu ise Sağlık Kurulu ve Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu adları altında iki ayrı kurul olarak yeniden yapılandırıldı.

Yerel Yönetim Politikaları Kurulu'nun adında da değişikliğe gidilerek, Yerel Yönetim ve Afet Politikaları Kurulu olarak düzenlendi.

 

 

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