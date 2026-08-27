Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde köklü revizyon!

BESTİ KARALAR / ANKARA

AK Parti’de yeni anayasa çalışmalarına hız verilirken, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde revize değişiklik masaya yatırılıyor. Bu çerçevede bazı AK Partili kurmaylar sistem değişikliği ile ilgili kendi raporunu hazırladılar. AK Partili kurmayların sistemle ilgili çalışmalarına EKONOMİ ulaştı.

Bu konuda hazırlanan raporlara göre sistemin revize edilmesi kapsamında öncelikle TBMM güçlendirilecek. Bakanlar artık Meclis içinden atanacaklar, milletvekillikleri devam edecek ama çalışmalarda oy kullanamayacaklar. Değişiklik kabul edilirse yeni dönemde Cumhurbaşkanı’nın bazı yetkileri, parlamenter sistemde olduğu gibi Bakanlar Kurulu’na geçecek. Beklenen verimin alınamadığı Bakan Yardımcılığı sistemi ise kaldırılacak. Cumhurbaşkanı seçiminde iki tur arasında en az 10 puan fark aranacak. Ancak bu konuda kafaları karışık…

"Yeni anayasa 400 oyla çıkar"

AK Partili kurmaylar EKONOMİ’ye yaptıkları değerlendirmede “Terörsüz Türkiye hedefinde 467 gibi rekor bir oyla kabul edilen çerçeve yasanın ardından, Meclis’te yeni bir atmosfer ortaya çıktı. Yeni bir anayasa değişikliği 467 oy oranını yakalamasa da 400’ü aşkın bir oyla kabul edilir. Bu atmosferi değerlendirmeliyiz. Sistemi nasıl revize ederiz, onun üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tamamen değişmeyecek ama özellikle Meclis’te gözle görülür bir revizyon söz konusu olacak. Sistemin revize edilmesini 25. Yılı Vizyon Belgemize de koyduk” açıklamasında bulundular.

Sistem nasıl revize edilecek?

Edinilen bilgilere göre sistemle ilgili yapılan çalışmada şu başlıklar öne çıktı:

■ Bakanlar parlamenter sistemde olduğu gibi milletvekilleri arasından atanacak, milletvekillikleri devam edecek. Ama komisyonlar ve genel kurulda görüşülen hiçbir teklif ve kararda oy hakları olmayacak. Bakanların kendi alanları ile ilgili yasa tekliflerinin görüşmelerine hem komisyonlarda hem de genel kuruldaki oturumlara katılmaları zorunlu olacak.

■ Parlamenter Sistem’de olduğu gibi bakanlar ayda iki kez genel kurulda milletvekillerinin sözlü soru önergelerine yanıt verecek. 15 günde bir salı günü bir saat denetim konuları görüşülecek. Her ay iki bakan genel kurulda sözlü soru yanıtlamak üzere denetim oturumlarına katılacak. Her yasama yılında tüm bakanların birer kez denetim oturumlarına katılmaları zorunlu olacak.

■ Cumhurbaşkanı’nın bazı yetkileri, bakanlar kuruluna aktarılacak. Bazı kararlar, Cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu kararı ile imzalanacak. Bazı kararlar ise sadece bakanlar kurulunun imzası ile yayımlanacak.

■ Bakan yardımcılıklarının beklenen performansı göstermediği eleştirileri de parti içinde yoğun… Bu gerekçelerle bakan yardımcılıkları kaldırılarak müsteşarlık sistemi yeniden getirilecek.