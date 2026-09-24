Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan İsrail Savunma Bakanı Katz'a tepki

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasına yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Duran, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik seviyesiz ve hadsiz ifadeleri, Gazze'de yaşananların üzerini örtemediği gibi İsrail yönetiminin insanlık vicdanında ve tarih önündeki soykırımcı sicilini de görünmez hale getirmiyor.

Katz'ın Türk dizilerine olan özel merakını anlıyoruz. Ancak kendisine küçük bir hatırlatmada bulunmak gerekiyor. Tarih, her zaman dizilerden öğrenilmez, milletlerin hafızasında ve insanlığın vicdanında yazılır. Gerçeklikten kopmuş bir anlayışın görmekte zorlandığı asıl hakikat de budur. Bugün tarih gözlerimizin önünde yazılıyor.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, adaletin, barışın ve mazlumların sesi olmayı sürdürüyor. İsrail yönetiminin Gazze'deki zulmü ise uluslararası toplumun ve hukukun gündeminde ağır suçlamalarla karşı karşıya bulunuyor.

Sayın Cumhurbaşkanımızın şairimizin sözleriyle bütün dünyaya hatırlattığı hakikat açıktır. Onlar sanıyorlar ki, biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak, tarih susmayacak. Tarih sussa, hakikat susmayacak... Tarihin azabından kurtulsalar, Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar."

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’ın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik seviyesiz ve hadsiz ifadeleri, Gazze’de yaşananların üzerini örtemediği gibi İsrail yönetiminin insanlık vicdanında ve tarih önündeki soykırımcı sicilini de görünmez hâle getirmiyor.… — Burhanettin Duran (@burhanduran) September 24, 2026

Katz ne dedi?

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımda BM Zirvesi'ndeki konuşması üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Katz, şu ifadelere yer verdi:

"Erdoğan, antisemitik ve kışkırtıcı nutuklarda güçlü kâğıttan bir sultandır. Ona İsrail’le uğraşmayı bırakmasını öneriyorum.

BM kürsüsüne çıkarak antisemitik ve kışkırtıcı bir konuşma yaptı. Gazze’nin çağımızın en insanlık dışı toplama kampı olmasından bir kez daha İsrail Devleti’ni sorumlu tuttu.

Hamas’ın katillerini kucaklayan ve finanse eden bu adam, kendisini bu terör örgütüne karşı savunan İsrail’i suçluyor. Erdoğan nutuk atmayı ve Osmanlı İmparatorluğu’nu yeniden kurma hayalleri kurmayı iyi biliyor.

Ancak iş icraata gelince, kâğıttan bir sultan olduğu ortaya çıkıyor.

İran’ın Türkiye topraklarına fırlattığı füzelere bugüne kadar tepki vermedi. Şimdi de Suudi Arabistan’ı savunmak için 'Mekke Anlaşması'na imza attı. Ancak Husiler Mekke’ye füze fırlattığında ve taahhüdünü yerine getirmesi gerektiğinde, ortadan kayboldu.

Ona İsrail’le uğraşmayı bırakmasını öneriyorum. İsrail güçlüdür ve kendisini korumayı bilir. Biz, onun bugün bile Türkiye’de zulmettiği Kürtler ve savunmasız insanlar değiliz."