Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımlandı.

Bültende, "Afet bölgesine giden iş makineleri engelleniyor", "Milano Başkonsolosluğu, İtalyanlardan Diyanet Vakfına bağış göndermesini istedi", "İsrail'den gelen yardım ekibi bekletiliyor", "Hatay Havalimanı Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından onarıldı", "Macaristan'dan gelen yardım ekibi kötü muameleye maruz kaldı", "HDP'li Ağrı Patnos Belediyesinin deprem bölgesine ulaştırmaya çalıştığı yardım aracına kaymakamlık tarafından el konuldu" ve "Hatay'da yıkılan binaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ödül verdiği Servet Altaş'ın firması Ser-Al İnşaat yaptı" iddialarına yer verildi.

Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Afet bölgesine giden iş makineleri engelleniyor" iddiasının gerçeği yansıtmadığı, 8 Şubat saat 22.00 itibarıyla depremden etkilenen bölgelerde 5 bin 531 araç ve iş makinesinin, arama kurtarma çalışmalarında fiilen kullanıldığı belirtildi.

Bu sayı her geçen saat artarken ihtiyaca göre çevre illerden de kaydırmalar yapıldığı, bölgedeki çalışmalara destek vermek için gelen bazı iş makinelerinin, plan ve koordinasyonun ardından yönlendirildiği bildirildi.

Aksi takdirde planlı hareket etmeyen araçların, bölgedeki çalışmaları sekteye uğratacak trafik

yoğunluğu ve karmaşa yarattığı, bir engelleme veya keyfi bekletme durumunun söz konusu olmadığı vurgulandı.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve basın yayın organlarında habere konu olan, "Milano Başkonsolosluğu, İtalyanlardan Diyanet Vakfına bağış göndermesini istedi" iddiasının manipülasyon olduğu belirtilen bültende, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'nin yurt dışı temsilciliklerinin hepsi, afetle ilgili aynı çağrıları paylaşmıştır. Bu çağrılarda, nakdi yardımların başta AFAD olmak üzere, Kızılay ve Türkiye Diyanet Vakfının web sitelerinden yapılabileceği belirtilmiştir. Milano Başkonsolosluğunun resmi hesapları incelendiğinde AFAD, Kızılay ve Diyanet Vakfına yardımda bulunulabileceği yönünde paylaşımların yapıldığı görülmektedir. Bu paylaşımlardan sadece biri baz alınarak, yapılan çağrılarla ilgili manipülasyon yapıldığı tespit edilmiştir."

"Uzun süreli bir bekleyiş ya da kasıtlı bir bekletme söz konusu değil"

"İsrail'den gelen yardım ekibi bekletiliyor" iddiasının doğru olmadığı aktarılan bültende, İsrail'den gelen yardım ekibinin, diğer ülkelerden gelen yardım birimleri gibi koordinasyon amaçlı kısa bir süre bekletildiği, uzun süreli bir bekleyiş ya da kasıtlı bir bekletmenin söz konusu olmadığı ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığından edinilen bilgiye göre gelen yardım ekiplerinin koordinasyon ve işlemlerden sonra afet bölgelerine intikal ettirildiği belirtilen bültende, "İddianın kaynağı olan Fatih Altaylı son açıklamasında, 'İsrailli kurtarma ekibi görev yerine intikal etmiş' ifadelerini kullanmıştır." bilgisine yer verildi.

"Hatay Havalimanı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından onarıldığı" iddiasının da manipülasyon olduğu ifade edilen bültende, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinesinde İGA Airport ekiplerince havalimanında onarım çalışmalarına başlanmıştır. Ankara Büyükşehir Belediyesine ait araçlar, diğer birçok belediyenin araçları gibi moloz ve hafriyat atıklarının taşınması için havalimanında görevlendirilmiştir." denildi.

Bir televizyon kanalında iddia edilen ve sosyal medyada da yer alan "Macaristan'dan gelen yardım ekibi kötü muameleye maruz kaldı" iddiasının gerçek dışı olduğu, Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis'in, sosyal medya hesabından "Macar kurtarma ekibini taşıyan otobüsün benzini bitince benzin parasını halktan birinin ödediğini, poğaça aldıkları yerde dükkan sahibinin elindeki poğaçaların yarısını hediye ettiğini" açıkladığı belirtildi.

"HDP'li Ağrı Patnos Belediyesinin deprem bölgesine ulaştırmaya çalıştığı yardım aracına kaymakamlık tarafından el konuldu" iddiasının doğru olmadığı bildirilen bültende, şu ifadeler yer aldı:

"Ülkemizin her yerinde olduğu gibi Patnos'ta da deprem bölgesine gönderilmek üzere yardımlar toplanmıştır. Patnos Belediyesinde toplanan yardımların yüklendiği bir aracın; trafik sigortası, muayenesi ve plakası bulunmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca ilgili araç, uzun yol kış şartlarına da elverişli olmayışı sebebiyle Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç ve beraberindekilerin kendi rızasıyla, kaymakamlığın yardım toplama alanına teslim edilmiştir. Bahse konu yardımlar, yardım toplama tırlarına yüklenerek AFAD tarafından Ağrı'daki AFAD Yardım Toplama Merkezi'ne sevk edilmiştir. Dolayısıyla herhangi bir şekilde kaymakamlığın yardım malzemelerine el koyduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır."

"Hatay'da yıkılan binaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ödül verdiği Servet Altaş'ın firması Ser-Al İnşaat yaptı" iddiasındaki firmanın, Anadolu Yayıncılar Derneğinin düzenlediği ödül töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ödül alan Servet Altaş ile herhangi bir ilişkisinin olmadığı vurgulanan bültende, Servet Altaş'ın, Ordu'da yaşayan, Ordu MÜSİAD başkanlığını yapan ve Hatay'da hiçbir yatırımı olmayan bir iş insanı olduğu kaydedildi. Dezenformasyonun sebebinin isim benzerliği olduğu ve sosyal medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığının tespit edildiği bildirildi.