Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yoğun gündemle toplandı. Son değişikliğin ardından yeni bakanlar da bugün kabine toplantısına katıldı.

Kabine gündeminde neler var?

Milyonları ilgilendiren kritik toplantıda, ele alınacak konular merak ediliyor.

Yaklaşık 16 milyon memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı masaya yatırılacak. Toplantıda tasarruf tedbirleri, en düşük emekli aylığına yapılacak artışın da görüşülmesi bekleniyor.

Vergi çalışması da gündemde olacak

Yeni vergi paketi taslağı ve enflasyonla mücadele konusunda da kabine üyelerine bilgi verilecek. Toplantıda terörle mücadele operasyonları da ele alınacak. Bölgesel gelişmeler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve ateşkesin sağlanmasına yönelik adımlar da gündemde olacak.

Son kabine toplantısı 4 Haziran tarihinde gerçekleşti

Son olarak 4 Haziran tarihinde gerçekleşen Kabine toplantısı ardından araya bayram tatili girdi. Son toplantıda bayram tatili, yargıda düzenlemeler, enflasyonla mücadele gibi konulara değinildi.