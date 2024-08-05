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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Beştepe'deki toplantı, 3 saat 20 dakika sürdü.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 haftalık aranın ardından saat 15.50'de Beştepe'de toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantının en önemli başlığı Filistin'di.

Türkiye, Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Toplantıda ele alınan diğer konular ise terörle mücadele ve enflasyondaki hedef ve ekonomik göstergelerdeki iyileşme.

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