Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat'ta toplanacak: İşte öne çıkan başlıklar

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Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü kutlamaları başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı programın ardından kabine Ahlat'ta toplanacak. Kabine toplantısı, üçüncü kez Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak.

Erdoğan ve Bahçeli Ahlat'ta buluşacak

İki günlük program kapsamında Ahlat’ta bulunacak Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de bir araya gelecek.

Törenlerin ardından Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı ziyaret edilecek. Erdoğan ve Bahçeli’nin baş başa görüşmesi de öngörülüyor.

Masanın ana gündemi terörle mücadele

Kabine toplantısının ana gündeminde terörle mücadelede gelinen son durum olacak. Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında, Meclis'te kabul edilen düzenlemenin ardından terör örgütünün fesih ve silah bırakma süreci ile sahadaki son gelişmeler değerlendirilecek.

Toplantıda iç cephenin güçlendirilmesine yönelik adımlar ile bölgesel güvenlik başlıkları da ele alınacak.

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.