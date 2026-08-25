Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat'ta toplanacak: İşte öne çıkan başlıklar
Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplanacak. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenecek toplantıya Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ev sahipliği yapacak. Gündemin ana başlıkları, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda sahadaki son durum ve bölgesel güvenlik olacak.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü kutlamaları başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı programın ardından kabine Ahlat'ta toplanacak. Kabine toplantısı, üçüncü kez Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak.
Erdoğan ve Bahçeli Ahlat'ta buluşacak
İki günlük program kapsamında Ahlat’ta bulunacak Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de bir araya gelecek.
Törenlerin ardından Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı ziyaret edilecek. Erdoğan ve Bahçeli’nin baş başa görüşmesi de öngörülüyor.
Masanın ana gündemi terörle mücadele
Kabine toplantısının ana gündeminde terörle mücadelede gelinen son durum olacak. Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında, Meclis'te kabul edilen düzenlemenin ardından terör örgütünün fesih ve silah bırakma süreci ile sahadaki son gelişmeler değerlendirilecek.
Toplantıda iç cephenin güçlendirilmesine yönelik adımlar ile bölgesel güvenlik başlıkları da ele alınacak.
Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.