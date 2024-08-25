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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat'ta toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AA
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat'ta toplandı
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Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 18.15'te başladı.

21 yıl sonra ilk

Kabine 21 yıl sonra, Ankara dışında başka bir ilde toplandı.

AK Parti hükümetleri döneminde Bakanlar Kurulu, Sivas Kongresi’nin 84’üncü yıldönümü nedeniyle 2003 yılında Sivas’ta toplanmış ve özel gündem olarak da Sivas’ın sorunları ve ihtiyaçları ele alınmıştı.

Ahlat’ta toplanan Kabine’de dış politika, iç ve dış politikadaki gelişmeler ele alınacak.

Toplantının ana gündem maddesi ise orman yangınları olacak.

Kabine’de, Gazze’de ateşkes görüşmelerinde gelinen son durum da ele alınıyor.

Bu konuda ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Kabine üyelerine sunum yapması bekleniyor.

Toplantıda ekonomideki son gelişmeler, terörle mücadele operasyonları da masaya yatırılacak.

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