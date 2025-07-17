Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı: Gündemde kritik konular var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Beştepe'de bir araya geldi. Kritik toplantının ana gündem maddesi, terör örgütü PKK'nın silah bırakma süreci olacak.

PKK'nın silah bırakması ve süreç

Toplantıda, sahadaki mevcut durum detaylı şekilde ele alınacak; sürecin geleceği, izlenecek yol haritası ve Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında kurulması planlanan komisyonun bu süreçte üstleneceği rol değerlendirilecek. Ayrıca, bu çerçevede DEM Parti temsilcilerinin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yaptığı görüşmenin de toplantıda masaya yatırılması öngörülüyor.

Suriye'de son günlerde tırmanan gerilim

Kabine, Beştepe'deki toplantısında dış politikadaki sıcak gelişmeleri de mercek altına alacak. Özellikle Suriye'de son günlerde tırmanan gerilim, toplantının dikkatle izlenecek başlıkları arasında yer alıyor. Merkezi yönetim ile Dürzi gruplar arasında yaşanan çatışmalar, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik hava saldırıları ve SDG'nin rejimle entegrasyon süreci gibi konular detaylı şekilde ele alınacak.

Rusya-Ukrayna savaşı

Bununla birlikte, İsrail ile İran arasındaki ateşkese dair son durumun yanı sıra Gazze'ye yönelik devam eden İsrail saldırıları, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ve Türkiye'nin bu krizlerde üstlendiği arabuluculuk girişimleri de toplantı gündeminde olacak.

Orman yangınları

Kabine toplantısında, yaz aylarıyla birlikte artış gösteren orman yangınları da önemli gündem başlıklarından biri olacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yangınlarla mücadele kapsamında aldığı önlemler, kara ve hava unsurlarının sahaya konuşlandırılması, yangın söndürme filosunun kapasitesi ile insansız hava araçlarıyla yapılan erken uyarı ve tespit çalışmaları detaylı şekilde değerlendirilecek. Ayrıca, olası yeni yangınlara karşı devreye alınacak ek tedbirler ile kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik planlamalar da masaya yatırılacak.

Enflasyonla mücadele

Toplantının bir diğer başlığı ise ekonomideki gelişmeler olacak. Enflasyonla mücadelede atılan adımlar ve fahiş fiyat artışlarına karşı yürütülen denetim süreçleri kabine üyelerince ele alınacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşması yapması bekleniyor.