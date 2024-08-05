Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Kabine'nin gündem maddeleri arasında bugün açıklanan enflasyon rakamları ve ekonomideki gidişat masanın önemli gündem maddelerinden biri olacak. Bir diğer konu başlığı ise Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler, İsmail Haniye'nin öldürülmesi, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları masada ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak?

Kabine Toplantısının sona ermesi ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bir açıklama yapılması bekleniyor.