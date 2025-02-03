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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe’de toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe’de toplandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda iç ve dış gelişmeler ele alınması bekleniyor.

Yeni Suriye yönetimi

Toplantıda, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı nedeniyle bölgedeki son gelişmeler, "Terörsüz Türkiye" hedefinde atılan adımlar ele alınacak. Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki son terör operasyonları, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması ve Suriye'nin yeni yönetimiyle ilişkilerin, dış gelişmelerin başlıkları olması bekleniyor.

Enflasyonla mücadele masada

Her toplantıda olduğu gibi enflasyonla mücadelede gelinen nokta ve fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik yeni adımlar da değerlendirilecek. Toplantının ardından her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunacak.

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