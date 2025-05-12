Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe’de toplandı!
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı.
Kabine Toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştiriliyor. Kabine Toplantısı’nın son dakika kararları ve gündem maddeleri merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Millete Sesleniş konuşmasında, canlı yayında Kabine Toplantısı kararlarını açıklaması bekleniyor.
Masada kritik konular var
Kabine Toplantısı'nın gündeminde yer alması beklenen konular arasında; terörsüz Türkiye çalışmalarında son durum, ekonomik gelişmeler, Pakistan-Hindistan ile Ukrayna-Rusya arasında yaşananlar bulunuyor.