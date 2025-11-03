Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 15.45'te başladı.

Gündem maddeleri neler?

Kabine toplantısında, iç ve dış politika gündemindeki önemli gelişmeler ele alınacak. Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşamanın gözden geçirileceği toplantıda, terör örgütü PKK’nın Türkiye’den çekilme kararının sahaya nasıl yansıdığı MİT’ten gelen istihbarat raporları ışığında değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta DEM Parti’nin İmralı heyetinden Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ı kabul etmişti. Toplantıda bu görüşmenin sonuçlarının yanı sıra SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonu ile ilgili gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.

Gazze’deki son durum

Toplantının önemli konu başlıklarından birisi de Gazze olacak. Ateşkesin ardından Gazze’deki son durum, insani yardım faaliyetleri, Gazze’nin yeniden ihyası ve inşası için yapılacak çalışmalar masaya yatırılacak. Gazze’de konumlandırılacak görev gücüne Türkiye’nin katılımına ilişkin detaylar da görüşülecek.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.