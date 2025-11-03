  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı
Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı
Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 15.45'te başladı.

Gündem maddeleri neler?

Kabine toplantısında, iç ve dış politika gündemindeki önemli gelişmeler ele alınacak. Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşamanın gözden geçirileceği toplantıda, terör örgütü PKK’nın Türkiye’den çekilme kararının sahaya nasıl yansıdığı MİT’ten gelen istihbarat raporları ışığında değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta DEM Parti’nin İmralı heyetinden Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ı kabul etmişti. Toplantıda bu görüşmenin sonuçlarının yanı sıra SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonu ile ilgili gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.

Gazze’deki son durum

Toplantının önemli konu başlıklarından birisi de Gazze olacak. Ateşkesin ardından Gazze’deki son durum, insani yardım faaliyetleri, Gazze’nin yeniden ihyası ve inşası için yapılacak çalışmalar masaya yatırılacak. Gazze’de konumlandırılacak görev gücüne Türkiye’nin katılımına ilişkin detaylar da görüşülecek.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

MR.DIY, İstanbul’un kalbinde oryantiring heyecanına eşlik ediyorMR.DIY, İstanbul’un kalbinde oryantiring heyecanına eşlik ediyorŞirket Haberleri

 

Şampiyonlar Ligi’nde kritik maç: Galatasaray - Ajax ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Şampiyonlar Ligi’nde kritik maç: Galatasaray - Ajax ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Spor

 

Gündem
CHP'li Yücel: İstanbul'un Fetret Devri mi bitiyor, AK Parti'nin Lale Devri mi?
CHP'li Yücel: İstanbul'un Fetret Devri mi bitiyor, AK Parti'nin Lale Devri mi?
Bakan Fidan: Biz barış için elimizi taşın altına sokmaya hazırız
Bakan Fidan: Biz barış için elimizi taşın altına sokmaya hazırız
Kocaeli'de kolonları çatlayan bir bina daha boşaltıldı
Kocaeli'de kolonları çatlayan bir bina daha boşaltıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal konut projesinde ilk teslimat tarihini açıkladı
Erdoğan sosyal konut projesinde ilk teslimat tarihini açıkladı
Matia Ahmet Minguzzi davasında gerekçeli karar açıklandı
Matia Ahmet Minguzzi davasında gerekçeli karar açıklandı
Eski HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında tahliye kararı
Eski HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında tahliye kararı