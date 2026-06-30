Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe’de toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de bir araya geldi. Toplantının ana gündem maddesini, 6-7 Temmuz tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi oluşturdu.

Zirveye ilişkin hazırlıklar, güvenlik tedbirleri ve gündem başlıkları masaya yatırılıyor. Zirve kapsamında gerçekleştirilecek ikili görüşmelere ilişkin programa son şekli veriliyor.

ABD ile İran arasındaki müzakere süreci

Toplantıda, ABD ile İran arasındaki müzakere süreci ile Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çalışmaların da ele alınması da bekleniyor. Ayrıca, en düşük emekli aylığına ilişkin çalışmaların da gündeme gelmesi öngörülüyor.