Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Gündemde hangi konular var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor.

Kabine Toplantısı'nın ana gündemi Suriye'deki son gelişmeler, ABD - İran gerilimi, 'Terörsüz Türkiye' süreci ve ekonomi olacak.

ABD-İran gerilimi

Türkiye, İran’da yaşanan son dönemdeki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü. Türkiye'ye gelen İran Dışişleri Bakanı Arakçi'yi kabul etti. Bir yandan da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da temaslarda bulundu. Görüşmeler, Kabine Toplantısı'nda masaya yatırılacak.

Suriye ve Gazze'deki gelişmeler

Toplantının bir diğer başlığı ise Suriye olacak. HTŞ öncülüğünde kurulan geçici Suriye hükümeti ile SDG arasındaki mutabakat yeni haftada hayata geçirilecek.

Gazze'deki gelişmeler de toplantının gündeminde olacak. Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları sürüyor. Ankara bu duruma tepkili. Ateşkes süreci ve İsrail Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması için atılabilecek adımlar ele alınacak

'Terörsüz Türkiye süreci' ve ekonomi

'Terörsüz Türkiye' süreci de toplantının başlıklarından biri. Yürütülen çalışmalarda gelinen aşama değerlendirilecek.

Ayrıca ekonomideki son gelişmeler ve enflasyonla mücadele adımları da kabine gündeminde yer alacak.