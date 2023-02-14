Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tek gündem maddesiyle toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı saat 15.00'te başlayacak. Toplantıya, deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren bazı bakanlar video konferansla katılacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, toplantıda tek gündem maddesinin Kahramanmaraş merkezli depremler olacağını açıkladı.
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