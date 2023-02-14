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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tek gündem maddesiyle toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AFAD merkez binasında toplanacak.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı saat 15.00'te başlayacak. Toplantıya, deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren bazı bakanlar video konferansla katılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, toplantıda tek gündem maddesinin Kahramanmaraş merkezli depremler olacağını açıkladı.