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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Şiddet olayları ve savunmaya ek kaynak paketi gündemde

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kabine’nin gündeminde İsrail'in Ortadoğu’daki saldırıları, Artan şiddet olayları ve Savunmaya ek kaynak paketi olacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Şiddet olayları ve savunmaya ek kaynak paketi gündemde
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Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

Saat 15.49'da başlayan toplantıda, bakanların kendi alanları ile ilgili sunum yapacağı belirtildi.

Toplantıda, İsrail'in Ortadoğu’daki saldırıları ana gündem maddelerinden biri olacağı kaydedildi. Ayrıca, bölgedeki tansiyonun düşürülmesi için diplomatik adımların yanı sıra artan şiddet olayları ve Savunmaya ek kaynak paketi tartışması da toplantıda yer alacak.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

 

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