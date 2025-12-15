Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: İşte gündemdeki başlıklar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde saat 16.40’ta başladı. Erdoğan’ın, Türkmenistan’da Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmeye dair bilgilendirme yapması bekleniyor.

“Terörsüz Türkiye” hedefi

Kabine toplantısının öncelikli gündem maddesi, “Terörsüz Türkiye” hedefi olacak. PKK’nın fesih ve silah bırakma kararının sahadaki etkileri, istihbarat raporları ışığında değerlendirilecek. Toplantıda ayrıca Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge süreciyle bağlantılı olarak Suriye’deki gelişmeler de ele alınacak.

SDG’YE tanınan mutabakat

Kabine toplantısında uygulamaya girmesi için terör örgütü SDG'ye yıl sonuna kadar süre tanınan 10 Mart mutabakatı da ele alınacak.

6 Aralık'ta Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 11 Aralık'ta ise Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel Şam'a resmi ziyaretler gerçekleştirmişti. Bu ziyaretlere ilişkin bilgilerin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından kabine üyeleri ile paylaşılması, sahadaki son durumun ele alınması bekleniyor.

Ekonomi

Kabine toplantısında enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadele için alınan tedbirler başta olmak üzere ekonomideki son gelişmeler de ele alınacak.