Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Asgari ücret ve emekli maaşları masada

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Beştepe'deki toplantı, saat 16.30'da başladı. Kabine toplantısında ilk önemli gündem başlığı ekonomi. Yıl sonu enflasyon hedefinin tutturulması için atılabilecek adımlar değerlendirilecek.

Terörle mücadele

Kabinenin değişmeyen gündem başlıklarından biri terörle mücadele. Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar artırıldı. Irak sınırındaki kilidin kapatılması içinse operasyonlar sürüyor. Bölgenin tamamen terörden arındırılmasına dönük çabalar kabinede görüşülecek. ABD'den F-16 ile Almanya, İngiltere ve İtalya'dan Eurofighter alım sürecinin de masada olması bekleniyor.

Asgari ücret, emekli maaş zamları

Asgari ücret tespit komisyonunun görüşmeleri aralıkta başlayacak. Memurlar ve memur emeklilerinin ne kadarlık zam ve enflasyon farkı alacağı gibi konular da kabine toplantısının başlıkları arasında olacak.

Dış politika

Rusya-Ukrayna savaşında gerilim yüksek. Ukrayna'nın ABD yapımı balistik füzeleri kullanması sonrası Rusya Devlet Başkanı Putin yeni nükleer doktrini onaylayan bir karara imza attı. Nükleer tehlikenin bertaraf edilebilmesi adına Türkiye'nin diplomatik çabaları kabinede konuşulacak.

Kabine toplantısında; Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkmasının da ele alınması bekleniyor.