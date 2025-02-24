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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: İşte kabinenin gündem maddeleri

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, üç haftalık aradan sonra yeniden toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlık ettiği toplantı saat 15.50 sularında başladı.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: İşte kabinenin gündem maddeleri
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, üç haftalık aranın ardından bugün Beştepe’de toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği toplantı saat 15.50 sularında başladı.

Gündemde hangi konular var?

Kabine toplantısının ana gündem maddesini, dış politikadaki gelişmeler oluşturuyor.

Geçen hafta Ankara’yı ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmenin, kabinenin gündeminde olması bekleniyor.

Suudi Arabistan’da gerçekleşen ABD ile Rusya arasındaki görüşmenin çıktılarının da kabine toplantısında ele alınması bekleniyor.

Suriye’deki son gelişmeler de kabine toplantısında masaya yatırılacak önemli gündem maddeleri arasında yer alacak. Suriye’deki yeni yönetim ile Ankara arasındaki temaslar, Türkiye’den istenen bazı desteklerin kabinede konuşulması bekleniyor.

Gazze’deki gelişmeler de kabinenin gündeminde olacak.

Ekonomi ise bir diğer önemli başlık. Ekonomideki son gelişmeler ile terörle mücadele konularının, kabinede görüşüleceği öğrenildi.

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