Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: İşte masadaki konu başlıkları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine, 17 Temmuz’daki son toplantının ardından yeniden bir araya geldi. Gündemde; orman yangınları, “Terörsüz Türkiye” hedefi, ekonomik gelişmeler ve Suriye'deki son durum başta olmak üzere pek çok önemli konu yer alıyor.

Masadaki kritik konular şu şekilde;

Kabinede yurt genelindeki orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına dair Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın sunum yapması, alınan ilave tedbirlerin görüşülmesi bekleniyor.

“Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin gelişmeler de gündemin öncelikli başlıkları arasında yer alıyor. Terör örgütü PKK’nın silah bırakma kararının ardından sahadaki uygulama MİT raporları ışığında değerlendirilecek, TBMM çatısı altında kurulacak komisyona ilişkin temaslar da gözden geçirilecek.

Kabinenin dış politika gündeminin ilk sırasında ise Suriye’deki son gelişmeler var. Suriye’nin istediği askeri destek talebi doğrultusunda yapılan hazırlıklar da toplantıda detaylı biçimde ele alınacak. Ayrıca İstanbul’da gerçekleştirilen 3. tur Rusya-Ukrayna barış müzakereleriyle ilgili gelişmeler de görüşülecek.