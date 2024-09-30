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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Masada kritik konular var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Masada kritik konular var
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.35'te başladı.

Masadaki kritik konular

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine Toplantısı'nda Ortadoğu'daki son durumun değerlendirilmesi bekleniyor.

Toplantının ana gündem maddesinin İsrail'in uyguladığı soykırım ve işgal politikası olması bekleniyor. Toplantıda ekonomideki son gelişmeler, terörle mücadele operasyonları da masaya yatırılacak.

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