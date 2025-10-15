  1. Ekonomim
  Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Masada kritik konular var
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Masada kritik konular var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Masada kritik konular var
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının ana gündemi, Gazze'deki ateşkes ve bölgedeki yeni gelişmeler olacak.

Gazze'deki ateşkes süreci ve gelişmeler

Gazze'de barış için tarihi imzalar Mısır'da atıldı. Tıpkı anlaşmada olduğu gibi ateşkesin uygulanması noktasında da Türkiye aktif rol oynayacak. Bunun için kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kurmaylarının muhataplarıyla yaptığı temaslar üzerinde durulacak.

Türkiye'nin Gazze konusundaki önceliği bölgeye insani yardımların hızla ulaştırılması. Ardından mazlum Filistinlilerin huzur ve güven içinde yaşayacağı bir Gazze'nin yeniden inşası. Bu doğrultuda Türkiye'nin yürüttüğü çalışmalar ve uluslararası toplumla birlikte atılacak adımlar da toplantıda konuşulacak.

Terörsüz türkiye süreci

Toplantının bir diğer gündem maddesi terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar olacak.

Meclis'te devam eden komisyon çalışmalarının yanısıra terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecinde gelinen aşama da değerlendirilecek.

Suriye'ye ve özellikle de terör örgütü PKK'nın bölgedeki uzantısı SDG'ye ayrı bir parantez açılacak. Bu konuda dışişleri ve savunma bakanları ile MİT başkanının Suriyeli mevkidaşlarıyla Ankara'da yaptığı kritik toplantının çıktıları ele alınacak.

Orta Vadeli Program ile 12'nci Kalkınma Planı

Orta Vadeli Program ile 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programındaki son durum da Kabine Toplantısı'nda gündeme gelecek. Programın temel hedefi olan enflasyonu tek haneye düşürmeye dair yapılacaklar ve ekonomik göstergelerdeki iyileşmeler görüşülecek.

