Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Masada kritik konular var
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.35'te başladı.
Masadaki konular
Gündemin ilk sırasında, Terörsüz Türkiye süreci olacak. Bu hedef doğrultusunda yürütülen çalışmalarda gelinen aşama değerlendirilecek. Suriye'deki SDG konusu da ele alınacak.
Ekonomik göstergeler değerlendirilecek
Kabinede, ekonomik göstergelerdeki iyileşmeler de gündemde. 2026 bütçesine dair görüşmeler TBMM komisyonunda sürerken gelinen aşama da masaya yatırılacak.
Rusya-Ukrayna meselesi
Rusya ile Ukrayna arasında barış çabaları, Gazze'de yaşanan insanlık dramı başta olmak üzere dış politikadaki gelişmeler gündeme gelecek. Türkiye'nin öncülüğünde sürdürülen diplomatik çalışmalar, uluslararası toplumla birlikte atılacak adımlar değerlendirilecek.