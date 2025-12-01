  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Masada kritik konular var
Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Masada kritik konular var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Masada kritik konular var
Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.35'te başladı.

Beştepe'de yapılacak toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık ediyor.

Masadaki konular

Gündemin ilk sırasında, Terörsüz Türkiye süreci olacak. Bu hedef doğrultusunda yürütülen çalışmalarda gelinen aşama değerlendirilecek. Suriye'deki SDG konusu da ele alınacak.

Ekonomik göstergeler değerlendirilecek

Kabinede, ekonomik göstergelerdeki iyileşmeler de gündemde. 2026 bütçesine dair görüşmeler TBMM komisyonunda sürerken gelinen aşama da masaya yatırılacak.

Rusya-Ukrayna meselesi

Rusya ile Ukrayna arasında barış çabaları, Gazze'de yaşanan insanlık dramı başta olmak üzere dış politikadaki gelişmeler gündeme gelecek. Türkiye'nin öncülüğünde sürdürülen diplomatik çalışmalar, uluslararası toplumla birlikte atılacak adımlar değerlendirilecek.

İş dünyası temsilcileri büyüme verilerini değerlendirdiİş dünyası temsilcileri büyüme verilerini değerlendirdiİş Dünyası

 

Taklit-tağşiş listesi güncellendi: Bakanlık, 3 bal markasını ifşa ettiTaklit-tağşiş listesi güncellendi: Bakanlık, 3 bal markasını ifşa ettiEkonomi

 

 

Gündem
Sakarya'da 42 ve 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
Sakarya'da 42 ve 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
Türkiye-İran ilişkilerinde yeni bir yakınlaşma dönemi mi başlıyor?
Türkiye-İran ilişkilerinde yeni bir yakınlaşma dönemi mi başlıyor?
Ankara'da iki kardeşe saldıran köpeğin sahibi tutuklandı
Ankara'da iki kardeşe saldıran köpeğin sahibi tutuklandı
CHP'nin yeni miting adresi belli oldu
CHP'nin yeni miting adresi belli oldu
Taklit-tağşiş listesi güncellendi: Bakanlık, 3 bal markasını ifşa etti
Taklit-tağşiş listesi güncellendi: Bakanlık, 3 bal markasını ifşa etti
Oyuncu Murat Cemcir iç kanama nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı
Oyuncu Murat Cemcir iç kanama nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı