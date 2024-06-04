Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Masada kritik konular var

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 16.00'da başladı. Masada kabine üyelerinin son 1 yılda gerçekleştirdiği icraatlar yer alıyor. Öte yandan Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bugünkü kabinede Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması da görüşülecek.

Kamuda tasarruf, ekonomi, gazze diplomasisi gündemde

Kamuda tasarruf genelgesinin ardından kanun değişikliği gereken düzenlemeler için harekete geçildi. Kamu taşınmaz ve araçlarının satışı için özelleştirme idaresine yetki verilecek. Düzenlemenin hazırlıklarına yönelik ekonomi yönetimi sunum yapacak.

Vergi paketi ve kamu ihale kanununda yapılması planlanan değişikliklerin yanı sıra Öğretmenlik Meslek Kanunun da gündeme gelmesi bekleniyor.

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’de devam eden saldırıları da gündemde olacak. 3 aşamalı ateşkes planıyla ilgili değerlendirme yapılacak. Filistin devletini tanıyan ülke sayısını artırmaya dönük diplomatik girişimler istişare edilecek. Meclis gündemine alınacak olan başıboş köpek tasarısı da kabinede ele alınacak.