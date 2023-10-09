Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bu konuda hazırladığı çalışma değerlendirilecek. Toplantıdan sonra emekli maaşlarıyla ilgili bir açıklama yapılması bekleniyor.

Toplantıda ekonomideki gelişmeler de tüm yönleriyle ele alınacak. Enflasyon ve fahiş fiyatlara karşı alınan tedbirlerin yansımaları görüşülecek. Ekim'de Meclis'e sunulacak 2024 Bütçesi üzerinde görüş alışverişinde bulunulacak.

Yurt içinde ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları Kabine'nin öncelikli gündem maddelerinden biri olarak öne çıkıyor. Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatları ile bölgedeki durum değerlendirilecek.

Toplantıda ayrıca İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar ve bölgedeki son durum ele alınacak. Türkiye'nin atacağı diplomatik adımlar görüşülecek.