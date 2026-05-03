Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak: İşte masadaki kritik başlıklar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Beştepe’de toplanacak. Toplantının ana gündemini ABD ile İran arasındaki müzakere süreci oluşturacak.

Kabine’de, diplomasi trafiğinin yansımaları ele alınarak değerlendirmelerde bulunulacak. İran Meclis Başkanı Ali Nikzad’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçiş protokolüne ilişkin yeni bir çalışma yürüttüklerine dair açıklamaları da gündeme gelecek. Ayrıca enerji arzındaki son durum ve olası savaş senaryolarının Türkiye ekonomisine etkileri görüşülecek.

Terörsüz Türkiye süreci

Sahada gelişmeler yakından takip ediliyor. Terör Örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine dair saha gözlem raporları istişare edilecek. Partiler arasında görüşme trafiği de sürüyor. Silah bırakma sürecinin tespit ve teyit edilmesi ile yasal adımların atılması bekleniyor.

Ekonomideki gelişmeler

Toplantıda, ekonomideki gelişmeler ele alınacak. Okul güvenliği ile ilgili atılan adımlar da değerlendirilecek. Bir başka başlık ise faili meçhul kalmış dosyalar olacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul kalmış tüm dosyaların özel birim tarafından tek tek yeniden inceleneceğini duyurmuştu. Yapılan çalışmalar gözden geçirilecek.