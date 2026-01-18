Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak: Masada kritik konular var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yarın Beştepe’de bir araya gelecek. Toplantıda, “Terörsüz Türkiye” süreci, Gazze’de sağlanan ateşkesin yeni aşamaları ve ekonomi gündemi öncelikli olarak ele alınacak. Ayrıca, Suriye’deki güncel durum da kabine üyeleri tarafından kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek.

Suriye'de meydana gelen gelişmeler

Suriye’de, geçici hükümete bağlı ordunun ilk olarak Halep’te, daha sonra ise terör örgütü YPG kontrolündeki diğer bölgelerde devam ettirdiği operasyonlar da toplantıda değerlendirilecek. Ordunun Suriye petrol sahaları ve Rakka'ya ilerleyişine ilişkin sahadan gelen son bilgiler ile yürütülen diplomatik temaslar masaya yatırılacak.

Suriye'de meydana gelen gelişmelerin ardından gözler yeniden terör örgütü SDG ile Şam yönetimi arasında geçtiğimiz yıl imzalanan 10 Mart Mutabakatı'na çevrilirken terör örgütü SDG unsurlarının Suriye ordusuna entegrasyonunu öngören mutabakatın uygulanması için yürütülen diplomatik temasların da kabine gündeminde yer alacağı ifade ediliyor.

Terörsüz Türkiye süreci

Toplantıda ayrıca Terörsüz Türkiye süreci çerçevesinde, Suriye'nin yanı sıra Irak'ta sahadaki son durumun da hazırlanan istihbari raporlar ışığında gözden geçirilmesi bekleniyor.

Gazze barış planı

Kabine toplantısının önemli gündemlerinden biri Gazze olacak. ABD, Gazze’de üç yeni mekanizma (Ulusal İdare Kurulu, Yürütme Kurulu ve Barış Kurulu) kurulacağını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Kurulu’na davet edilirken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yürütme kurulunda görev alacak. Toplantıda ayrıca Gazze Barış Planı’nın yeni aşamaları, ekonomideki gelişmeler ve enflasyonla mücadele adımları değerlendirilecek.