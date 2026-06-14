Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Masada kritik konular var

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplanacak. Toplantıda uzun süredir devam eden İran–ABD ateşkes görüşmelerinin Ankara’ya olası yansımaları ele alınacak. Somut aşamaya geldiği belirtilen anlaşma süreci tüm boyutlarıyla değerlendirilecek.

Ayrıca İsrail’in Gazze ve Lübnan’daki ateşkes ihlalleri ile Rusya–Ukrayna savaşının Karadeniz’deki seyrüsefer güvenliğine etkileri de gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alacak.

Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi

7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi için son hazırlıklar masaya yatırılacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın katılımının ABD Dışişleri Bakanı Rubio tarafından duyurulması gözleri bir kez daha zirveye çevirdi. Zirveye bir aydan az bir süre kala organizasyonun güvenliği ve diğer tüm hazırlıklar gözden geçirilecek.

Terörsüz Türkiye süreci

Toplantının bir diğer ana gündemi Terörsüz Türkiye süreci olacak. Süreçte gelinen son durum, sahadan gelen raporlar doğrultusunda istişare edilecek. Atılması merakla beklenen yasal adımlar değerlendirilecek.