Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Masada kritik konular var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yeni haftanın ilk önemli toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de gerçekleştirecek. Toplantının ana gündem maddeleri arasında TBMM’ye sunulması beklenen süreç yasası ve güvenlik başlıkları yer alacak.

Kabinede, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) sahadaki son gelişmelere ilişkin hazırladığı raporların da kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.

Ekonomi, faiz ve ABD-İran gerilimi masada

Toplantıda ekonomideki gidişatın da masada olması bekleniyor. Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutma kararı sonrasında para piyasalarındaki göstergeler değerlendirilecek. Fiyat istikrarının sağlanması adına atılabilecek ek adımlar ele alınacak.

Kabinede tekrar alevlenen ABD-İran savaşı da masada olacak. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin başta enerji fiyatları olmak üzere Türkiye'ye etkileri değerlendirilecek.

Kabinede F-35 ve yaptırım görüşmeleri ele alınacak

Öte yandan ABD ile NATO zirvesi marjında gerçekleştirilen görüşmelerin ayrıntıları kabinede bir kez daha görüşülecek.

CAATSA yaptırımlarının kaldırılması ve F-35'lerin Türkiye'ye teslimine ilişkin ara formül bulma çalışmalarında gelinen aşamanın kabinede konuşulabileceği değerlendiriliyor.

Orman yangınları Kabine’de ele alınacak

Kabinede orman yangınları da değerlendirilecek. Hazırlıkların gözden geçirilmesi ve riskli alanların yeniden ele alınması bekleniyor. Yangınlarla sürdürülen mücadele de ayrıntılandırılacak.