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Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, NATO Zirvesi dolayısıyla 4-9 Temmuz'da kapalı olacak

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek 2026 NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle 4-9 Temmuz tarihleri arasında hizmet veremeyecek.

Haber Merkezi
AA
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Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, NATO Zirvesi dolayısıyla 4-9 Temmuz'da kapalı olacak
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Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek 2026 NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla 4-9 Temmuz tarihlerinde kapalı olacak.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Değerli okuyucularımız, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan 36. NATO Zirvesi dolayısıyla kütüphanemiz, 3 Temmuz Cuma gecesi saat 23.59'da kapanıp 10 Temmuz Cuma günü saat 09.00'da açılacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

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