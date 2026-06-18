Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, NATO Zirvesi dolayısıyla 4-9 Temmuz'da kapalı olacak
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek 2026 NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle 4-9 Temmuz tarihleri arasında hizmet veremeyecek.
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek 2026 NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla 4-9 Temmuz tarihlerinde kapalı olacak.
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Değerli okuyucularımız, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan 36. NATO Zirvesi dolayısıyla kütüphanemiz, 3 Temmuz Cuma gecesi saat 23.59'da kapanıp 10 Temmuz Cuma günü saat 09.00'da açılacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.
Değerli Okuyucularımız,— Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi (@cb_kutuphane) June 18, 2026
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek olan 36. NATO Zirvesi dolayısıyla Kütüphanemiz, 3 Temmuz Cuma gecesi saat 23.59’da kapanıp 10 Temmuz Cuma günü saat 09.00’da açılacaktır.
Anlayışınız için teşekkür ederiz. pic.twitter.com/VBLhIRs66i