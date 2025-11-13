Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden TOKİ görselleri iddialarına ilişkin açıklama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada TOKİ ile ilişkilendirilerek paylaşılan bazı görüntülere ilişkin açıklama yaptı.

DMM, söz konusu görüntülerin kamuoyunda şüphe ve güvensizlik yaratmayı amaçlayan manipülatif bir çarpıtma girişimi olduğunu vurguladı. Açıklamada, özellikle deprem bölgesinde yürütülen hassas çalışmaların istismar edilmemesi gerektiğine dikkat çekilerek, vatandaşlardan doğrulanmamış ve yönlendirici paylaşımlara karşı duyarlı olmaları istendi.

DMM'nin paylaşımı şu şekilde;

“Bazı sosyal medya hesaplarında, TOKİ’nin deprem bölgesinde yürüttüğü Fatih Sosyal Konut Projesi ile ilişkilendirilerek paylaşılan fotoğraflar gerçeği yansıtmamakta; kamuoyunu manipüle etmeye dönük dezenformasyon içermektedir.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Fatih Sosyal Konut Projesinin tünel kalıp imalatları yaklaşık 1,5 yıl önce, Nisan 2024’te eksiksiz şekilde tamamlanmış; proje kaba inşaat sürecini tamamen geride bırakmış ve konutlar hak sahiplerine teslim aşamasına gelmiştir.

Paylaşılan görüntüler ise herhangi bir teknik veri, konum bilgisi, kontrol tutanağı veya resmî kayda dayanmadığı gibi, kamuoyunda şüphe ve güvensizlik oluşturmayı hedefleyen manipülatif bir çarpıtma girişimidir.

26 Kasım’da anahtar teslimi yapılacak projeyi, iddia edilen fotoğraflarla ilişkilendirmek, devletimizin depremzedelerimize yönelik kararlılıkla sürdürdüğü konut seferberliğini gölgelemeyi amaçlayan açık bir dezenformasyondur.

Kamuoyunun, özellikle deprem bölgesinde yürütülen bu hassas çalışmaları istismar eden doğrulanmamış ve manipülatif iddialara karşı duyarlı olması; yalnızca resmî kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmesi özellikle önem arz etmektedir.”