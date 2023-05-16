Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı

YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanlığı seçiminin resmi olmayan geçici sonuçlarını açıkladı. Yener, sayımı devam eden oyların tamamını bir adayın alması halinde bile sonucun değişmeyeceğini belirterek, önceden belirlenen takvim doğrultusunda ikinci tur seçimin 28 Mayıs Pazar günü yapılacağını söyledi. Yener, dün saat 15:15 itibarıyla yurtiçi sandıkların yüzde 100’ünün açıldığını ve katılımın yüzde 88.92 olduğunu bildirirken, yurtdışı seçmenlerin katılım oranının ise yüzde 52.69 olduğunu kaydetti.

Seçilme yeterliliği kazanılmadı

Yener, mevcut durumda Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 49.51, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüzde 44.88, Sinan Oğan’ın yüzde 5.17 ve Muharrem İnce’nin ise yüzde 0.44 oy aldığı bilgisini verdi. Yener, “Sisteme girişi devam eden 35 bin 874 oyun tamamının ilk iki sırada yer alan adaylardan Recep Tayyip Erdoğan’a verilmiş olduğunda 49.54, Kemal Kılıçdaroğlu’na verildiği kabul edildiği halde yüzde 45.85 oy aldığı görülmüştür. Seçilme yeterliliğini hiçbir aday kazanamadı. İlan edilen seçim takvimine göre 28 Mayıs’ta ikinci tur seçimler yapılacak” dedi.

Başkan Yener, 28 Mayıs seçiminde adayların pusuladaki yerinin değişmeyeceğini de söyledi.

■ SEÇİM TAKVİMİ NASIL İŞLEYECEK?

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için seçim takvimi şu şekilde işleyecek:

16 Mayıs: İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kuruluna yapılacak itiraz süresi saat 17.00'de son bulacak ve yapılan itirazlar il seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.

17 Mayıs: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı YSK’ya yapılacak itiraz süresi 17.00'de sona erecek. İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişikliklerinin SEÇSİS'e işlenmesine başlanacak.

18 Mayıs: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak.

19 Mayıs: YSK tarafından kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.

20 Mayıs: Gümrük kapılarında ve yurtdışında oy verme işlemi başlayacak.

24 Mayıs: Yurtdışında oy verme işlemi sona erecek. Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak.

27 Mayıs: Seçim propaganda dönemi saat 18.00'de sona erecek.

28 Mayıs: Oy verme günü.

29 Mayıs: Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları ilan edilecek. Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi 17.00'de sona erecek ve yapılan itirazlar ilçe seçim kurullarınca en geç 23.59'a kadar karara bağlanacak.

30 Mayıs: İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı, il seçim kurullarına yapılacak itiraz süreci saat 17.00'de sona erecek ve en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.

31 Mayıs: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı, YSK'ye yapılacak itiraz süresi sona erecek.

1 Haziran: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak. YSK tarafından kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.