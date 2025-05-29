Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte Kuzey Atlantik Antlaşması nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği'ne Uluslararası Güvenlik Genel Müdürü Basat Öztürk atandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda açık bulunan Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Uğur Aybeğ Kini getirildi.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mücahid Taylan atandı.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nde ise Yönetim Kurulu üyeliklerine Muharrem Akkaya ve Erkan Tek atandı.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine Kadir Gurbetçi, Mehmet Tunçak, Nadide Gülbay Yiğiteli ve Seyfullah Arslantürk getirildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Murat Gül görevden alındı ve yerine Selami Yapıcı atandı.

Ayrıca Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Burak Aykan görevden alındı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine Mustafa Çankaya, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine ise Aysel Kandemir atandı. Karar ile birlikte Adli Tıp Kurumu'nda İhtisas Kurulu üyeliklerine 6 yeni isim görevlendirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda atamalar

Karar ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığında Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanı Ahmet Tutal ve Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdür Yardımcısı Ali İbrahim Gür görevden alındı. Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığına Kurul Başkan Yardımcısı Okan Süler, Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdür Yardımcılıklarına Nihal Selcen Hançer ve Yücel Sezen, Kamu Finansmanı Genel Müdür Yardımcılıklarına Emek Günaydın, Melek Görmezoğlu ve Zeynep Boğa, Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcılığına Onur Akın, Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Yardımcılıklarına Bengü Aytekin, Duygu Güven ve Teftiş Başkan Yardımcısı Selçuk Erdal Günal, Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdür Yardımcılıklarına İsmail Halıcı, Mücahid Duman ve Serdar Ülker, Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdür Yardımcılığına Banu Akçakoca, Teftiş Başkan Yardımcılığına Hazine ve Maliye Başmüfettişi Zeynep Demirbaş Tatlı, Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcılıklarına Hazine ve Maliye Başmüfettişi Cebrail Yılmazer, Vergi Başmüfettişleri Celal Şahin, Erhan Selim, Gökçen Gülsüm Köroğlu ve Yalçın Gemici, Hazine Başkontrolörlüğüne Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Erinç Bayrakçı, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkan Yardımcılıklarına Hazine Başkontrolörleri Çiğdem Kahveci ve Akif Bülent Boyacıoğlu atandı. Ayrıca Milli Piyango İdaresi Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Halil Kabadayı görevden alındı ve Bakanlıkta Başmüfettişliğe getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda atamalar

Karara göre Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda açık bulunan Telif Hakları Genel Müdür Yardımcılığı'na Talha Feyyaz Paksoy atandı. Bakanlıkta Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürü Bilal Eken görevden alındı. Ayrıca Siirt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Sabahattin Genç, Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne Şırnak İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Fikret Fidan, Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ise Nihal Sürmeli getirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda atamalar

Karar ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda 7. Bölge Müdürü Ömer Alkış, 9. Bölge Müdürü Gültekin Yürümez, 12. Bölge Müdürü Celaleddin Bayrakçıl ve 13. Bölge Müdürü Doruk Erdem Öncebe görevden alındı. Ayrıca 4. Bölge Müdürlüğü'ne Mustafa Küçükkaptan 7. Bölge Müdürlüğü'ne Ümit Çatulay, 8. Bölge Müdürlüğü'ne Ali Tuğrul Kaya, 9. Bölge Müdürlüğü'ne Muhtesin Sevinç, 12. Bölge Müdürlüğü'ne Taner Biçim ve 13. Bölge Müdürlüğü'ne Yavuz Yegin atandı.