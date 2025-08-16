  1. Ekonomim
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanlığı tarafından 3 bakanlıkta yapılan atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karar ile birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı'nda açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Bircan Kolcu atandı.

Karar ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Vergi Müfettişleri Candan Duman, Fatma Barış, Güçlü Üçler, Hatice Kalkanlı Koca, Mehmet Altunbaş ve Tuğba Aydoğdu Vergi Başmüfettişliğine atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığında ise Müfettiş Mehmet Emin Ünal Başmüfettişliğe atandı.

