Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu sanal kumar ve bahis gibi bağımlılık tehditlerini görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Yüksek İstişare Kurulu toplantısında aile ve nüfusun korunmasına yönelik yapılması gereken çalışmalar ele alındı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen toplantıya kurul üyeleri İsmail Kahraman, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, İsmet Yılmaz, Binali Yıldırım ve Mustafa Şentop’un yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Yüksek İstişare Kurulu toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklamada toplantıya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulumuzun gündeminde, dünyada ve bölgemizde yaşanan kritik gelişmeler, aile müessesesinin korunması amacıyla yapılan çalışmalar ve atılması gereken adımlar yer aldı. Toplantıda Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşma yolunda ilerlerken toplumun çekirdeği aileyi korumanın ve güçlendirmenin önemi ifade edildi.

2025 yılının ‘Aile Yılı’ ilan edilmesinin, Nüfus Politikaları Kurulu, Aile Enstitüsü, Aile ve Gençlik Fonu gibi oluşumları hayata geçirmenin, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı’nın milletimizle paylaşılmasının ehemmiyeti ortaya konuldu.

Başta sanal kumar ve bahis olmak üzere bağımlılık konusunun aileyi tehdit ettiği belirtilen toplantıda, bu tehdit kaynağının kurutulması için atılan ve atılması gereken adımlar değerlendirildi.

Toplantımızda Aile ve Nüfus 10 Yılı olarak açıklanan 2026-2035 yılları arasında eğitim, sosyal politikalar, iş hayatı, şehir planlaması başta olmak üzere birçok açıdan aile ve nüfusu korumak için yapılması gerekenlere ilişkin istişarelerde bulunuldu."

