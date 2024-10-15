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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı.

Haber Merkezi
AA
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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıya, kurul üyesi eski TBMM Başkanları Binali Yıldırım, Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, İsmet Yılmaz, Mehmet Ali Şahin ve Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Hakkı Susmaz katıldı.

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