Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişeri Kurulu toplantısı gerçekleşti. Toplantıya kurul üyeleri Köksal Toptan, Binali Yıldırım, Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, İsmet Yılmaz, Mehmet Ali Şahin ve Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz katıldı.