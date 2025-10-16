Cumhurbaşkanlığı'na Acil Durum ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı eklendi



Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik yapılmasına dair Cummurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararnamede Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı'nın görev ve yetkileri şu şekilde sıralandı:

MADDE 1- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 40 inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"n) Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı,"



MADDE 2-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin mülga 54 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı

MADDE 54- (1) Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Afet ve acil durumlara, sivil savunmaya, seferberlik ve savaş haline ilişkin mevzuat kapsamındaki iş ve işlemleri diğer hizmet birimleri ile koordineli olarak yerine getirmek,

b) Bakanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarının afet ve acil durumlara, sivil savunmaya, seferberlik ve savaş hali hazırlıklarına ilişkin iş ve işlemlerinin yürütülmesini takip ve koordine etmek,

c) Afet ve acil durumlara ilişkin olarak Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde temsil etmek,

ç) Afet ve acil durumlarda, ilgili mevzuat çerçevesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca talep edilen imkan ve kabiliyetlerin yönlendirilmesi ile Bakanlığın sorumluluğundaki iş ve işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak,

d) Cumhurbaşkanlığı ile afet ve acil durum yönetim merkezlerine gerekli bilgi akışını sağlamak,

e) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 3- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 67 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

MADDE 4- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 78 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.



"Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı

MADDE 78/A- (1) Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Afet ve acil durumlara, sivil savunmaya, seferberlik ve savaş haline ilişkin mevzuat kapsamındaki iş ve işlemleri diğer hizmet birimleri ile koordineli olarak yerine getirmek,

b) Bakanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarının afet ve acil durumlara, sivil savunmaya, seferberlik ve savaş hali hazırlıklarına ilişkin iş ve işlemlerinin yürütülmesini takip ve koordine etmek,

c) Afet ve acil durumlara ilişkin olarak Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde temsil etmek,

ç) Afet ve acil durumlarda, ilgili mevzuat çerçevesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca talep edilen imkan ve kabiliyetlerin yönlendirilmesi ile Bakanlığın sorumluluğundaki iş ve işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak,

d) Cumhurbaşkanlığı ile afet ve acil durum yönetim merkezlerine gerekli bilgi akışını sağlamak,

e) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 5- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 88 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"i) Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı,"

MADDE 6- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 96/C maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiş ve Altıncı Kısmının Üçüncü Bölümünde yer alan sonraki maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı



MADDE 96/Ç- (1) Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Afet ve acil durumlara, sivil savunmaya, seferberlik ve savaş haline ilişkin mevzuat kapsamındaki iş ve işlemleri diğer hizmet birimleri ile koordineli olarak yerine getirmek,

b) Bakanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarının afet ve acil durumlara, sivil savunmaya, seferberlik ve savaş hali hazırlıklarına ilişkin iş ve işlemlerinin yürütülmesini takip ve koordine etmek,

c) Afet ve acil durumlara ilişkin olarak Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde temsil etmek,

ç) Afet ve acil durumlarda, ilgili mevzuat çerçevesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca talep edilen imkan ve kabiliyetlerin yönlendirilmesi ile Bakanlığın sorumluluğundaki iş ve işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak,

d) Cumhurbaşkanlığı ile afet ve acil durum yönetim merkezlerine gerekli bilgi akışını sağlamak,

e) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 7- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 99 uncu maddesinin birinci fıkrasının mülga (s) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"s) Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı,"

MADDE 8-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin mülga 117 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı

MADDE 117- (1) Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Afet ve acil durumlara, sivil savunmaya, seferberlik ve savaş haline ilişkin mevzuat kapsamındaki iş ve işlemleri diğer hizmet birimleri ile koordineli olarak yerine getirmek,



b) Bakanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarının afet ve acil durumlara, sivil savunmaya, seferberlik ve savaş hali hazırlıklarına ilişkin iş ve işlemlerinin yürütülmesini takip ve koordine etmek,

c) Afet ve acil durumlara ilişkin olarak Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde temsil etmek,

ç) Afet ve acil durumlarda, ilgili mevzuat çerçevesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca talep edilen imkan ve kabiliyetlerin yönlendirilmesi ile Bakanlığın sorumluluğundaki iş ve işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak,

d) Cumhurbaşkanlığı ile afet ve acil durum yönetim merkezlerine gerekli bilgi akışını sağlamak,

e) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 9- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 129 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (v) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

"y) Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı,"

MADDE 10- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin mülga 154 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı

MADDE 154- (1) Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Afet ve acil durumlara, sivil savunmaya, seferberlik ve savaş haline ilişkin mevzuat kapsamındaki iş ve işlemleri diğer hizmet birimleri ile koordineli olarak yerine getirmek,

b) Bakanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarının afet ve acil durumlara, sivil savunmaya, seferberlik ve savaş hali hazırlıklarına ilişkin iş ve işlemlerinin yürütülmesini takip ve koordine etmek,



c) Afet ve acil durumlara ilişkin olarak Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde temsil etmek,

ç) Afet ve acil durumlarda, ilgili mevzuat çerçevesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca talep edilen imkan ve kabiliyetlerin yönlendirilmesi ile Bakanlığın sorumluluğundaki iş ve işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak,

d) Cumhurbaşkanlığı ile afet ve acil durum yönetim merkezlerine gerekli bilgi akışını sağlamak,

e) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 11- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Altıncı Kısmının Beşinci Bölümünün eki (1) sayılı listede yer alan "GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 1" satırından sonra gelmek üzere "ACİL DURUMLAR VE SAVUNMA PLANLAMASI DAİRESİ BAŞKANI 1" satırı eklenmiştir.

MADDE 12- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 168 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"ı) Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı,"

MADDE 13- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 171/B maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 177 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı

MADDE 177/A- (1) Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Afet ve acil durumlara, sivil savunmaya, seferberlik ve savaş haline ilişkin mevzuat kapsamındaki iş ve işlemleri diğer hizmet birimleri ile koordineli olarak yerine getirmek,



b) Bakanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarının afet ve acil durumlara, sivil savunmaya, seferberlik ve savaş hali hazırlıklarına ilişkin iş ve işlemlerinin yürütülmesini takip ve koordine etmek,

c) Afet ve acil durumlara ilişkin olarak Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde temsil etmek,

ç) Afet ve acil durumlarda, ilgili mevzuat çerçevesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca talep edilen imkan ve kabiliyetlerin yönlendirilmesi ile Bakanlığın sorumluluğundaki iş ve işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak,

d) Cumhurbaşkanlığı ile afet ve acil durum yönetim merkezlerine gerekli bilgi akışını sağlamak,

e) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 15- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 186 ncı maddesinin birinci fıkrasının mülga (k) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"k) Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı,"

MADDE 16- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin mülga 199 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı

MADDE 199- (1) Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Afet ve acil durumlara, sivil savunmaya, seferberlik ve savaş haline ilişkin mevzuat kapsamındaki iş ve işlemleri diğer hizmet birimleri ile koordineli olarak yerine getirmek,

b) Bakanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarının afet ve acil durumlara, sivil savunmaya, seferberlik ve savaş hali hazırlıklarına ilişkin iş ve işlemlerinin yürütülmesini takip ve koordine etmek,



c) Afet ve acil durumlara ilişkin olarak Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde temsil etmek,

ç) Afet ve acil durumlarda, ilgili mevzuat çerçevesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca talep edilen imkan ve kabiliyetlerin yönlendirilmesi ile Bakanlığın sorumluluğundaki iş ve işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak,

d) Cumhurbaşkanlığı ile afet ve acil durum yönetim merkezlerine gerekli bilgi akışını sağlamak,

e) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 17-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 219 uncu maddesinin birinci fıkrasının (p) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"r) Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı,"

MADDE 18- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin mülga 235 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı

MADDE 235- (1) Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Afet ve acil durumlara, sivil savunmaya, seferberlik ve savaş haline ilişkin mevzuat kapsamındaki iş ve işlemleri diğer hizmet birimleri ile koordineli olarak yerine getirmek,

b) Bakanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarının afet ve acil durumlara, sivil savunmaya, seferberlik ve savaş hali hazırlıklarına ilişkin iş ve işlemlerinin yürütülmesini takip ve koordine etmek,

c) Afet ve acil durumlara ilişkin olarak Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde temsil etmek,



ç) Afet ve acil durumlarda, ilgili mevzuat çerçevesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca talep edilen imkan ve kabiliyetlerin yönlendirilmesi ile Bakanlığın sorumluluğundaki iş ve işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak,

d) Cumhurbaşkanlığı ile afet ve acil durum yönetim merkezlerine gerekli bilgi akışını sağlamak,

e) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 19- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 256 ncı maddesinin birinci fıkrasının mülga (m) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"m) Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı,"

MADDE 20- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 263/A maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 21- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin mülga 268 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı

MADDE 268- (1) Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Afet ve acil durumlara, sivil savunmaya, seferberlik ve savaş haline ilişkin mevzuat kapsamındaki iş ve işlemleri diğer hizmet birimleri ile koordineli olarak yerine getirmek,

b) Bakanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarının afet ve acil durumlara, sivil savunmaya, seferberlik ve savaş hali hazırlıklarına ilişkin iş ve işlemlerinin yürütülmesini takip ve koordine etmek,

c) Afet ve acil durumlara ilişkin olarak Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde temsil etmek,

ç) Afet ve acil durumlarda, ilgili mevzuat çerçevesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca talep edilen imkan ve kabiliyetlerin yönlendirilmesi ile Bakanlığın sorumluluğundaki iş ve işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak,



d) Cumhurbaşkanlığı ile afet ve acil durum yönetim merkezlerine gerekli bilgi akışını sağlamak,

e) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 22-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 279 uncu maddesinin birinci fıkrasının mülga (o) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"o) Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı,"

MADDE 23- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin mülga 293 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı

MADDE 293- (1) Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Afet ve acil durumlara, sivil savunmaya, seferberlik ve savaş haline ilişkin mevzuat kapsamındaki iş ve işlemleri diğer hizmet birimleri ile koordineli olarak yerine getirmek,

b) Bakanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarının afet ve acil durumlara, sivil savunmaya, seferberlik ve savaş hali hazırlıklarına ilişkin iş ve işlemlerinin yürütülmesini takip ve koordine etmek,

c) Afet ve acil durumlara ilişkin olarak Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde temsil etmek,

ç) Afet ve acil durumlarda, ilgili mevzuat çerçevesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca talep edilen imkan ve kabiliyetlerin yönlendirilmesi ile Bakanlığın sorumluluğundaki iş ve işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak,

d) Cumhurbaşkanlığı ile afet ve acil durum yönetim merkezlerine gerekli bilgi akışını sağlamak,

e) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."



MADDE 24-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 303 üncü maddesinin birinci fıkrasının mülga (s) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"s) Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı,"

MADDE 25- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin mülga 323 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı

MADDE 323- (1) Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Afet ve acil durumlara, sivil savunmaya, seferberlik ve savaş haline ilişkin mevzuat kapsamındaki iş ve işlemleri diğer hizmet birimleri ile koordineli olarak yerine getirmek,

b) Bakanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarının afet ve acil durumlara, sivil savunmaya, seferberlik ve savaş hali hazırlıklarına ilişkin iş ve işlemlerinin yürütülmesini takip ve koordine etmek,

c) Afet ve acil durumlara ilişkin olarak Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde temsil etmek,

ç) Afet ve acil durumlarda, ilgili mevzuat çerçevesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca talep edilen imkan ve kabiliyetlerin yönlendirilmesi ile Bakanlığın sorumluluğundaki iş ve işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak,

d) Cumhurbaşkanlığı ile afet ve acil durum yönetim merkezlerine gerekli bilgi akışını sağlamak,

e) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 26-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 354 üncü maddesinin birinci fıkrasının mülga (j) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"j) Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı,"



MADDE 27- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 366 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı

MADDE 3 66/A- (1) Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Afet ve acil durumlara, sivil savunmaya, seferberlik ve savaş haline ilişkin mevzuat kapsamındaki iş ve işlemleri diğer hizmet birimleri ile koordineli olarak yerine getirmek,

b) Bakanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarının afet ve acil durumlara, sivil savunmaya, seferberlik ve savaş hali hazırlıklarına ilişkin iş ve işlemlerinin yürütülmesini takip ve koordine etmek,

c) Afet ve acil durumlara ilişkin olarak Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde temsil etmek,

ç) Afet ve acil durumlarda, ilgili mevzuat çerçevesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca talep edilen imkan ve kabiliyetlerin yönlendirilmesi ile Bakanlığın sorumluluğundaki iş ve işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak,

d) Cumhurbaşkanlığı ile afet ve acil durum yönetim merkezlerine gerekli bilgi akışını sağlamak,

e) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 28- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 387 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"1) Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı,"

MADDE 29- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin mülga 401 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.



"Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı

MADDE 401- (1) Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Afet ve acil durumlara, sivil savunmaya, seferberlik ve savaş haline ilişkin mevzuat kapsamındaki iş ve işlemleri diğer hizmet birimleri ile koordineli olarak yerine getirmek,

b) Bakanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarının afet ve acil durumlara, sivil savunmaya, seferberlik ve savaş hali hazırlıklarına ilişkin iş ve işlemlerinin yürütülmesini takip ve koordine etmek,

c) Afet ve acil durumlara ilişkin olarak Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde temsil etmek,

ç) Afet ve acil durumlarda, ilgili mevzuat çerçevesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca talep edilen imkan ve kabiliyetlerin yönlendirilmesi ile Bakanlığın sorumluluğundaki iş ve işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak,

d) Cumhurbaşkanlığı ile afet ve acil durum yönetim merkezlerine gerekli bilgi akışını sağlamak,

e) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 30- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 412 nci maddesinin birinci fıkrasının mülga (r) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"r) Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı,"

MADDE 31- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin mülga 431 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı

MADDE 431- (1) Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:



a) Afet ve acil durumlara, sivil savunmaya, seferberlik ve savaş haline ilişkin mevzuat kapsamındaki iş ve işlemleri diğer hizmet birimleri ile koordineli olarak yerine getirmek,

b) Bakanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarının afet ve acil durumlara, sivil savunmaya, seferberlik ve savaş hali hazırlıklarına ilişkin iş ve işlemlerinin yürütülmesini takip ve koordine etmek,

c) Afet ve acil durumlara ilişkin olarak Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde temsil etmek,

ç) Afet ve acil durumlarda, ilgili mevzuat çerçevesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca talep edilen imkan ve kabiliyetlerin yönlendirilmesi ile Bakanlığın sorumluluğundaki iş ve işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak,

d) Cumhurbaşkanlığı ile afet ve acil durum yönetim merkezlerine gerekli bilgi akışım sağlamak,

e) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 32-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 443 üncü maddesinin birinci fıkrasının mülga (r) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"r) Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı,"

MADDE 33- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin mülga 462 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı

MADDE 462- (1) Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Afet ve acil durumlara, sivil savunmaya, seferberlik ve savaş haline ilişkin mevzuat kapsamındaki iş ve işlemleri diğer hizmet birimleri ile koordineli olarak yerine getirmek,



b) Bakanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarının afet ve acil durumlara, sivil savunmaya, seferberlik ve savaş hali hazırlıklarına ilişkin İş ve işlemlerinin yürütülmesini takip ve koordine etmek,

c) Afet ve acil durumlara ilişkin olarak Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde temsil etmek,

ç) Afet ve acil durumlarda, ilgili mevzuat çerçevesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca talep edilen imkan ve kabiliyetlerin yönlendirilmesi ile Bakanlığın sorumluluğundaki iş ve işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak,

d) Cumhurbaşkanlığı ile afet ve acil durum yönetim merkezlerine gerekli bilgi akışını sağlamak,

e) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 34- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 476 ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"m) Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı,"

MADDE 35- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin mülga 494 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı

MADDE 494- (1) Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Afet ve acil durumlara, sivil savunmaya, seferberlik ve savaş haline ilişkin mevzuat kapsamındaki İş ve işlemleri diğer hizmet birimleri ile koordineli olarak yerine getirmek,

b) Bakanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarının afet ve acil durumlara, sivil savunmaya, seferberlik ve savaş hali hazırlıklarına ilişkin iş ve işlemlerinin yürütülmesini takip ve koordine etmek,



c) Afet ve acil durumlara ilişkin olarak Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde temsil etmek,

ç) Afet ve acil durumlarda, ilgili mevzuat çerçevesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca talep edilen imkan ve kabiliyetlerin yönlendirilmesi ile Bakanlığın sorumluluğundaki iş ve işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak,

d) Cumhurbaşkanlığı ile afet ve acil durum yönetim merkezlerine gerekli bilgi akışını sağlamak,

e) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 36- Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

MADDE 37- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 38- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.