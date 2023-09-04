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Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Haber Merkezi
AA
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Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkerede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Rusya Federasyonu'na ziyarette bulunacağından dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet edeceği belirtildi.

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